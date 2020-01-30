Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео первого дня Алексея и Василия Березуцких после возвращения в клуб.
Напомним, армейский клуб 27 января официально сообщил о возвращении братьев, которые заняли должность заместителей гендиректора ЦСКА Романа Бабаева по спортивным вопросам.
Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 годы. После окончания карьеры они работали в тренерском штабе Леонида Слуцкого в "Витессе".
ЦСКА после 19 туров занимает 4-е место в турнирной таблице.
ЦСКА опубликовал видео первого дня Березуцких после возвращения в клуб
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