"Мне очень хочется, чтобы у Сашки все получилось. Он играл в Томске, уезжал в аренду в "Енисей", а сейчас выдал неплохие полгода в "Крыльях": забил 10 мячей, один из лучших бомбардиров чемпионата. Я с ним работал — отличный человек, хороший парень. Хочется, чтобы у него все получилось в "Спартаке". Если бы он сейчас не попал сюда, не воспользовался своим шансом оказаться в "Спартаке", то кто знает, что было бы дальше. А шанс иногда дается один раз в жизни", — приводит слова Тихонова Матч ТВ.
Вчера московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Александра Соболева на правах аренды до конца сезона. По окончании срока аренды "красно-белые" смогут выкупить контракт футболиста.
В первой части РПЛ на счету Соболева 10 мячей в 18 матчах за "Крылья Советов".
Тихонов: хочется, чтобы у Соболева получилось в "Спартаке"
Экс-футболист "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов оценил перспективы Александра Соболева в составе "красно-белых".
Фото: Антон Сергиенко
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