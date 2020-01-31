Пресс-служба "Локомотива" в твиттере опубликовала заявку команды на товарищеский турнир в Катаре, который пройдет с первого по девятое февраля.
В список вошли 25 футболистов:
Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.
Защитники: Чорлука, Хёведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило.
Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, М. Мухин, Ан. Миранчук, Жоау Мариу, Тугарев, Ал. Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.
Нападающие: Жемалетдинов, Эдер.
Напомним, команда Юрия Семина сыграет со "Спартаком", "Ростовом" и "Партизаном".
"Локомотив" в нынешнем сезоне занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах. В первом матче после возобновления РПЛ "железнодорожники" сыграют с "Зенитом". Встреча состоится 29 февраля.
"Локомотив" взял на турнир в Катар 25 игроков
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