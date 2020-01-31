"Локомотив" взял на турнир в Катар 25 игроков

Пресс-служба "Локомотива" в твиттере опубликовала заявку команды на товарищеский турнир в Катаре, который пройдет с первого по девятое февраля.

В список вошли 25 футболистов:

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Чорлука, Хёведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило.

Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, М. Мухин, Ан. Миранчук, Жоау Мариу, Тугарев, Ал. Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.

Нападающие: Жемалетдинов, Эдер.

Напомним, команда Юрия Семина сыграет со "Спартаком", "Ростовом" и "Партизаном".

"Локомотив" в нынешнем сезоне занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах. В первом матче после возобновления РПЛ "железнодорожники" сыграют с "Зенитом". Встреча состоится 29 февраля.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Смолов: русские снова в деле в Виго
Суд Москвы оставил без движения иск "Локомотива" к Геркусу
Отец Черышева прокомментировал серьезность травмы игрока
"Манчестер Юнайтед" не смог договориться с "Борнмутом" о трансфере Кинга
"У тебя же нигде нет волос". Фабрегас потроллил Головина за рекламу бритвы 1
Газизов заявил, что "Уфу" не устроило предложение "Брешии" по Неделчару
Соболев забил первый гол на тренировке "Спартака" (видео) 8
"Локомотив" взял на турнир в Катар 25 игроков
Черышев не сыграет против "Сельты"
"СЭ": Пападопулос перейдет в "Крылья Советов" 4
Смолов определился с игровым номером в "Сельте" 1
Президент "Урала" заявил, что готов взять в команду Смолова, если у него не получится в Испании 2
Исламхан перешел в клуб из ОАЭ. Ранее игрок был на просмотре в "Зените"
Стали известны соперники "Реала" и "Барселоны" в четвертьфинале Кубка Испании
Роналду признали лучшим игроком чемпионата Италии в январе
"Атлетико" арендовал Карраско до конца сезона
При демонтаже СКК в Санкт-Петербурге погиб рабочий 4
Betting Insider: "Милан" мог арендовать Алексея Миранчука. "Локо" был против 1
ЦСКА опроверг информацию о новой форме 3
Канделаки: Миллер настоял на названии "Матч ТВ" 9
"Зенит" поздравил Миллера с днем рождения, но закрыл комментарии 9
Черчесов высказался о трансферах Комличенко, Смолова и Соболева
ЦСКА представил форму от нового технического спонсора 7
Соболев заявил, что ему не нравится, когда его сравнивают с Дзюбой 19
"Спартак" поддержит Прядкина на выборах президента РПЛ 1
Интересовавший "Спартак" Тамез перешел в "Аталанту"
"Арсенал" взял в аренду чемпиона Европы 1
Соболев попрощался с болельщиками "Крыльев" 1
Кокорин отправился на сбор с "Зенитом-2" 11
Цорн рассказал о трансферных планах "Спартака" на эту зиму 7
Все новости