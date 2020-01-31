Напомним, 22-летний форвард перешел в московский клуб из "Крыльев Советов" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. У "Спартака" есть право выкупа нападающего в летнее межсезонье за 4,5 миллиона евро.
Соболев в нынешнем сезоне провел 18 матчей в чемпионате России и забил 10 голов. В бомбардирской гонке он уступает нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, у которого 11 мячей.
"Спартак" в турнирной таблице РПЛ занимает 10-е место, набрав 22 очка.
Соболев забил первый гол на тренировке "Спартака" (видео)
Нападающий Александр Соболев забил первый гол в своей дебютной тренировке в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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