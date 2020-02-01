"До меня, также как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, все решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все скажет", - приводит слова Семака официальный сайт питерского клуба.
Напомним, "Сочи" 21 января объявил о том, что Кокорин перейдет в команду до конца сезона на правах аренды. Позже гендиректор "Зенита" Александр Медведев подтвердил эту информацию. Однако сам футболист отказался переходить в последнюю команду РПЛ. Руководство "Зенита" отправило Кокорина в "Зенит-2".
Сегодня твиттере фарм-клуба питерской команды появилась фотография со сборов в межсезонье, на котором, если приглядеться, можно увидеть Кокорина.
Семак - о Кокорине: все решается на уровне руководства
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, что был заинтересован в совместной работе с нападающим Александром Кокориным.
Фото: ФК "Зенит"
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