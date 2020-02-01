Как сообщает Sport24, в услугах 25-летнего футболиста сборной Мексики заинтересован "Краснодар". Также Писарро интересуется американский клуб "Интер Майами".
Трансферная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Писарро провел 23 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 турах.
"Краснодар" интересуется полузащитником сборной Мексики
Полузащитник "Монтеррея" Родольфо Писарро может продолжить карьеру в России.
Фото: bing
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»