Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался о возвращении в команду бывших защитников клуба Алексея и Василия Березуцких.
"Братья официально вернулись в ЦСКА. Считаю неправильным, когда футболист после завершения карьеры сразу идет в тренеры. Сначала нужно поработать в первой команде, в детской школе, в селекционном отделе, после чего решить, где им будет удобнее. Думаю, через 1-2 месяца они сделают вывод и там будут работать в нашем клубе", - сказал Гинер.
ЦСКА 27 января официально объявил о возвращении Березуцких в команду.
Алексей и Василий завершили карьеру в 2018 году, после чего помогали Леониду Слуцкому в "Витессе". Осенью 2019 года покинули голландский клуб после отставки Слуцкого.
Гинер прокомментировал возвращение Березуцких в команду
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