Иванович пообещал привезти Жиркову танк из Сербии

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал о дружбе с одноклубником Юрием Жирковым и о том, какой подарок он готов привезти россиянину из Сербии.
Источник: ФК "Зенит"
Иванович отметил, что очень хорошо дружит с Жирковым, но на вопрос, что их можно считать одноклассниками, вспомнил про возраст русского защитника, которому в августе исполнится 37 лет. Сербу 22 февраля будет 36. Защитникам вместе проще проходить сборы,а также они дружат семьями.

Из главных особенностей Жиркова, Иванович отметил его увлечённость военной тематикой. Жирков читает про войну везде, как только найдётся свободная минута времени. Бранислав благодаря этому знает имена генералов. Иванович пообещал своему другу особенный подарок.

- Сказал Юре, что, если все получится, привезу ему из Сербии танк, - цитирует Ивановича сайт "Зенита".

В нынешнем розыгрыше РПЛ Иванович провёл 19 матчей и забил три гола.


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Теги: Зенит Жирков Иванович
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