"Нападающий входил в шорт-лист Жозе Моуриньо на усиление позиции форварда после травмы Кейна. Рассматривался вариант как и полноценного трансфера, так и аренды на полгода. Но переход не состоялся по причине нежелания "Зенита" отпускать нападающего. К тому же сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с питерским клубом о новом контракте", — сообщил журналист Андрей Панков в своем телеграм-канале "Ловите инсайд".
Напомним, что ранее Артемом Дзюбой интересовался другой английский клуб — "Вулверхэмптон".
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Артема Дзюбы 11 забитых мячей и 9 голевых передач в 20 матчах за "Зенит".
Журналист Панков: Дзюба мог перейти в "Тоттенхэм" этой зимой
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в январе мог оказаться в лондонском "Тоттенхэме".
Фото: Интерпресс
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