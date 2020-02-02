"Последние новости, которые мне присылают друзья, связаны только с негативом: у клуба долги, его дальнейшее существование под угрозой. Читая это, я даже чувствую грусть.
Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров. Мне казалось, "Анжи" пойдёт по пути "ПСЖ" и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом. Жаль, что уход Сулеймана Керимова, которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб. А ведь "Анжи" для Дагестана значит очень и очень многое", — цитируют Это`О "Известия".
Самуэль Это`O выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 год. На счету камерунского нападающего 36 забитых мячей в 73 матчах за махачкалинскую команду. В сентябре 2019 года нападающий завершил свою игровую карьеру.
В 2019 году "Анжи" покинул Премьер-лигу и не смог пройти лицензирования для заявления в ФНЛ. В настоящее время команда занимает последнее в зоне "Юг" ПФЛ.
Это`О: я думал, что "Анжи" будет бороться за Лигу Чемпионов
Экс-нападающий "Анжи" Самуэль Это`О рассказал, что думает о происходящем в махачкалинском клубе.
Фото: Reuters
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