Это`О: я думал, что "Анжи" будет бороться за Лигу Чемпионов

Экс-нападающий "Анжи" Самуэль Это`О рассказал, что думает о происходящем в махачкалинском клубе.
Фото: Reuters
"Последние новости, которые мне присылают друзья, связаны только с негативом: у клуба долги, его дальнейшее существование под угрозой. Читая это, я даже чувствую грусть.

Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров. Мне казалось, "Анжи" пойдёт по пути "ПСЖ" и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом. Жаль, что уход Сулеймана Керимова, которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб. А ведь "Анжи" для Дагестана значит очень и очень многое", — цитируют Это`О "Известия".

Самуэль Это`O выступал за "Анжи" с 2011 по 2013 год. На счету камерунского нападающего 36 забитых мячей в 73 матчах за махачкалинскую команду. В сентябре 2019 года нападающий завершил свою игровую карьеру.

В 2019 году "Анжи" покинул Премьер-лигу и не смог пройти лицензирования для заявления в ФНЛ. В настоящее время команда занимает последнее в зоне "Юг" ПФЛ.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Анжи Это`О
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Слуцкий в роли неизбежного. "Рубин" выложил твит на злободневную тему
Ракитич мог уйти зимой из "Барселоны"
Промес: точно не знаю, что повредил, но чувствую подколенное сухожилие
Зинченко извинился перед командой за удаление в матче против "Тоттенхэма"
Бронзовая медаль ЦСКА 2007 года продана в Польше 3
Беланда отказался от перехода в московский "Спартак" 4
"Серьёзный, ответственный. И сильный". Тошич рассказал, как относится к Путину 3
Тошич заявил, что Слуцкий для него самый важный тренер
Это`О: я думал, что "Анжи" будет бороться за Лигу Чемпионов
Конте: хорошо, что мы подписали Лукаку
Цорн: мы - "Спартак" и хотим побеждать в каждой игре 3
Гвардиола: "Ливерпуль" не остановить, попытаемся выиграть другие турниры
Словенский нападающий Дедич: у России была отличная команда в 2009-м 1
Влашич заявил, что останется в ЦСКА, даже если клуб не попадет в ЛЧ 1
Влашич: Чалов может адаптироваться к любому из топ-клубов
Защитник "Сочи" перейдет в "Тамбов"
Червиченко: Семак - нанятый работник. Разбираться с Кокориным - не его дело 5
Это`О: думал, что Шатов перейдет в топ-клуб 1
Цорн рассказал, что "Спартак" вел переговоры по опорнику
"Зенит" поздравил с днем рождения Пике фото его игры рукой в матче с Россией 10
Уткин: Кубок Париматч нужно накачивать значением, чтобы люди покупали подписки. Что для этого сделал канал? 7
"Зенит-2" опубликовал фото Кокорина со сборов
Экс-нападающий сборной Словении: Бийол будет прогрессировать в ЦСКА 1
Милевский: открыл бы ночной клуб "Зеленая миля"
Привет из прошлого Моуринью. Два удара "Тоттенхэма" – и Пеп побеждён
Моуринью одержал крупнейшую победу над Пепом с 2010 года
Футболисты "Зенита" сыграли в пейнтбол 1
Львов считает, что Миллер назначил Семака ответственным по Кокорину 3
"Уголовник в "Зените", вы что, с ума сошли?" Карпов считает, что Кокорина убирали в "больших кабинетах" 25
Моуринью: это победа "Тоттенхэма", а не моя над Гвардиолой 2
Все новости