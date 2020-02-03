Слуцкий: матч с "Оденсе" пойдет нам в актив

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с датским клубом "Оденсе" (0:1) в товарищеском матче на сборе в Турции.



Фото: ФК "Рубин"