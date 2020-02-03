Слуцкий: матч с "Оденсе" пойдет нам в актив

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с датским клубом "Оденсе" (0:1) в товарищеском матче на сборе в Турции.
Фото: ФК "Рубин"
"Сегодня мы играли с самым качественным соперником на этих сборах, команда сверхсовременная, очень быстрая, с качественными переходами, с высокой линией… То есть мы по существу играли с настоящей европейской плотностью. У нас что-то получалось, что-то не получалось, как это всегда бывает. Какими-то эпизодами преимуществом владел соперник, какими-то эпизодами у нас было много хороших моментов, которые мы были обязаны завершать, поэтому я бы не стал оценивать счет. Что касается качества игры, то тоже было эпизодами: в какие-то моменты мы действовали правильно, хорошо, с быстрыми перестроениями, какие-то моменты неверно оценивали эпизоды и действовали не так, как мне бы хотелось. Но это на фоне нагрузки – раз, и на фоне квалифицированного соперника – два. Получили рабочую информацию, спарринг очень сильный, и сам факт матча однозначно идет в актив", - цитирует Слуцкого пресс-служба "Рубина".

Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. Команда ушла на зимний перерыв, находясь на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "Рубин" проведет против сербской "Войводины" 6 февраля.


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Теги: Слуцкий Рубин
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