Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия", сообщил, что известный российский тренер Валерий Газзаев выдвинут на пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей.
Фото: ТАСС
"Да, решение принято. Совет Думы поддержал кандидатуру Газзаева", - приводит слова Миронова ТАСС.

Вопрос об утверждении Газзаева рассмотрят 4 февраля.

Место председателя комитета оказалось свободным после того, как должность покинул Олег Николаев. Он пробыл на этом посту одну неделю.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Газзаев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Рубин" взял в аренду полузащитника "Ольборга"
Лингард попал в сферу интересов "Ромы" и "Атлетико"
Мората выбыл из строя из-за травмы
Агент Кокорина: в "Сочи" Саша не собирается
Агент Выдры сообщил, что игроком интересуются два московских клуба 1
Карпин подписал новый контракт, Ротенберг ждёт Кокорина, а тот забивает за "Зенит-2". Главное за день
Умяров тренировался в общей группе
Стала известна дата матча "Реал" - "Барселона"
Кокорин прокомментировал первую игру за "Зенит-2" 9
Кутепов рассказал, когда сможет играть без маски 2
Левандовски стал лучшим игроком 2019 года в Польше
Дембеле получил травму на тренировке
Григорян - о Соболеве: за счёт своего характера он может далеко пойти
Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей 6
Орлов опроверг информацию о закрытии программы "Футбольная столица" из-за высказываний про Кокорина 2
Джикия: "Спартак" сделает ставку на Кубок России 1
Джикия рассказал, что думает по поводу футбольных данных Соболева
Джикия: то, что мы выиграли Кубок Париматч в прошлом году – что нас теперь, расстреливать за это? 2
Джикия: Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова. Какую назвал цену? 200 рублей максимум 8
Кокорин забил два гола в товарищеском матче за "Зенит-2" 8
Василий Уткин раскритиковал идею Гинера расширить РПЛ клубами ближнего зарубежья 3
Аршавин встретился с Арсеном Венгером (фото) 6
Уткин - о приравненной к МРОТ зарплате Кокорина: ну что сказать? Бомжи! 25
Слуцкий: матч с "Оденсе" пойдет нам в актив 1
Клинтон Н'Жи тренируется с ограничениями
Форвард "Бернли" Выдра может перейти в ЦСКА 7
Жену украинского футболиста раскритиковали за исполнение гимна в полураздетом виде (видео) 3
Абилгор прибыл в расположение "Рубина"
Кокорин является самым низкооплачиваемым футболистом в РПЛ 17
А. Сигурдссон: Аршавин был фантастическим футболистом
Все новости