Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия", сообщил, что известный российский тренер Валерий Газзаев выдвинут на пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

Фото: ТАСС