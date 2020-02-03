"Да, решение принято. Совет Думы поддержал кандидатуру Газзаева", - приводит слова Миронова ТАСС.
Вопрос об утверждении Газзаева рассмотрят 4 февраля.
Место председателя комитета оказалось свободным после того, как должность покинул Олег Николаев. Он пробыл на этом посту одну неделю.
Совет Госдумы поддержал кандидатуру Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей
Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия", сообщил, что известный российский тренер Валерий Газзаев выдвинут на пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей.
Фото: ТАСС
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