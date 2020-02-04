"Тамбов" доиграет остаток сезона в Нижнем Новгороде

ФК "Тамбов" принял решение о месте домашних матчей весенней части РПЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Фото: twiiter.com/fctambov68

Весной тамбовский клуб обоснуется в Нижнем Новгороде, на стадионе построенному к чемпионату мира-2018.



"Тамбову" предстоит провести 5 домашних матчей во второй части чемпионата России.



Молодежная команда клуба свои матчи продолжит проводить в Тамбове.



Первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде "Тамбов" сыграет 1 марта против казанского "Рубина".

