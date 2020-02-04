"Я последний человек, у которого надо спрашивать про конфликты с Семиным. Работать с Семиным сложно, вряд ли у него улучшился характер за это время. Возраст берет свое. Стоит ли ему завершать карьеру? Наверное, когда-то надо определять эту точку, когда завершать тренировать.
Семину не покупают нужных игроков?Не думаю, что этот так. Мне кажется, что команда абсолютно хорошо укомплектована. Состав очень хороший, такой прекрасный Крыховяк. Вообще, очень хороший состав. Ни о какой искусственно созданной ситуации я не могу утверждать", — цитирует Смородскую "Спорт день за днем".
Ольга Смородская являлась президентом "Локомотива" с 2010 по 2016 год.
Перед возобновлением чемпионата России "Локомотив" занимает 5-е место в таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 11 очков.
Смородская - о продлении контракта "Локо" с Семиным: когда-то нужно заканчивать тренировать
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможное продление контракта Юрия Семина с "железнодорожниками"
Фото: Александр Апенькин
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