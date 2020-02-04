49-летний тренер считает, что одной из причиной его ухода стал разговор с тогдашним наставником "Спартака" Олегом Романцевым о задержках по зарплате.
- Наверное, это был один из моментов, который подтолкнул ситуацию к тому, чтобы меня убрали из команды. Но таким тогда было мнение многих ребят из коллектива — что нужно идти и спрашивать, - цитирует Тихонова "Чемпионат".
Тихонов отметил, что идти разговаривать должен был капитан, который тогда и был Тихонов. Бывший полузащитник вспомнил, что раньше могли не платить зарплату, если игроки просто начинали плохо играть.
Спустя 20 лет Тихонов до сих пор помнит слова Романцева и его реакцию.
- Матом он не ругался никогда. Но если плохо посмотрит, мы уже всё понимали. А если ещё и начнёт кричать – на него уже никто не смотрел. Мы понимали: всё, труба, - добавил экс-футболист.
Тихонов также вспомнил, что когда "Спартак" в 1992 году выиграл чемпионство, то Романцев даже не поздравил команду, так как ему не понравился ничейный результат с "Океаном".
49-летний Тихонов выступал за "Спартак" с 1992 по 2000 год, став обладателем 19 трофеев, в том числе восьми чемпионств. Он также входил в тренерский штаб "красно-белых" в сезоне 2011-2012 и 2013-2014.
Тихонов назвал одну из причин ухода из "Спартака" в 2000 году
Бывший полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов в интервью "Чемпионату" вспомнил уход из команды в 2000 году.
Источник: Sportbox
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