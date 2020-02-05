"Переговоры ведутся напрямую с нападающим. В услугах форварда заинтересован лично главный тренер Леонид Слуцкий", — сообщил источник из окружения нападающего.
Напомним, что Александр Кокорин находится на сборе с "Зенитом-2". Ранее нападающий отказался от аренды в "Сочи".
"Рубин" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 19 очков.
РБК: "Рубин" ведет переговоры с Кокориным
По информации РБК, казанский "Рубин" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Александру Кокорину, в настоящее время находящемуся на тренировочном сборе в составе "Зенита-2".
Фото: ФК "Зенит"
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