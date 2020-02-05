Мамаев рассказал о работе с Карпиным

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, который забил первый гол за свой клуб во вчерашнем матче с "Партизаном" на турнире Кубок Париматч Премьер, рассказал о совместной работе с главным тренером Валерием Карпиным.



Фото: ФК "Матч ТВ"