Мамаев рассказал о работе с Карпиным

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, который забил первый гол за свой клуб во вчерашнем матче с "Партизаном" на турнире Кубок Париматч Премьер, рассказал о совместной работе с главным тренером Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Матч ТВ"
"С каждым днем чувствую себя все лучше. Врачи были удивлены, когда я прошел медобследование. Показатели очень хорошие. Всегда нужно забивать, даже на тренировках. Это придает уверенности.

Карпин? Мне нравится с ним работать. Это стало немаловажным фактором моего выбора в пользу "Ростова", - сказал Мамаев в эфире "Матч ТВ".

Мамаев подписал контракт с "Ростовом" в сентябре прошлого года, после выхода из колонии, где он находился после серии драк в Москве.

"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.


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Теги: Мамаев Карпин Ростов
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