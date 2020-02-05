"Это такой бардак, такая безответственность со стороны руководства "Зенита!" Рейнгольд - о Кокорине

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал скандальную сагу с переходом Александра Кокорина в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
- Что творят наши футбольные чиновники, одному богу известно. Я не понимаю, что происходит с Кокориным. У меня вопрос к господам чиновникам из Санкт-Петербурга: вы что творите вообще, вы чего хотите? Так нельзя с человеком поступать, просто нельзя! Все, что случилось с Кокориным, – беда. Он отсидел свое, вину свою оставил за решеткой. Сейчас стал умнее.

Фактически "Зенит" наказывает его еще раз. За что? Мне это непонятно. И самое интересное, руководство клуба молчит. Главный тренер хочет этого игрока. Это такой бардак, такая безответственность со стороны руководства "Зенита", что просто диву даешься! - приводит слова Рейнгольда "Спорт день за днем".

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего форварда заинтересованы "Рубин" и "Балтика". В калининградском клубе подтвердили интерес к игроку. Сам Кокорин заявил, что уже 4 дня общается с "Балтикой" на предмет возможного перехода до конца сезона.

Напомним, Кокорин в зимнее трансферное окно отказался переходить в "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, после чего был отправлен в "Зенит-2".

Сегодня "Спорт-экспресс" сообщил, что руководство "Зенита" готово отпустить игрока только в "Сочи".


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Теги: Рейнгольд Зенит Кокорин
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