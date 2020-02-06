Прежде всего Кокорин рассказал, что чувствует себя в "Зените-2" хорошо и успел ко всем привыкнуть. По словам форварда, игроки начинают наигрывать связи, так как многие в команде появились только недавно.
Не обошли стороной и будущее футболиста. Он рассказал, от кого оно зависит.
- Только от меня. И ни от кого другого, - цитирует Кокорина bobsoccer.
Напомним, 28-летний футболист отказался переходить на правах аренды в "Сочи", за что был отправлен в "Зенит-2". Ранее сообщалось, что наставник "Рубина" Леонид Слуцкий связывался с футболистом по поводу возможного перехода.
Кокорин: моё будущее зависит только от меня
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, проходящий подготовку к сезону в "Зените-2", рассказал о своём будущем.
Источник: ФК "Зенит"
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