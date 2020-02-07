"Никаких вопросов или претензий к Доменико Тедеско у меня не осталось. У него своё видение футбола. Когда я понял, что пора уходить, поговорил не только с Томасом, но и с ним, попросил отпустить. И сейчас могу сказать: хорошо, что так случилось.
Теперь буду следить за "Спартаком" как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с "Локомотивом". У меня там много друзей, один из них вообще лучший — Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате", - цитирует Джано "Чемпионат".
Джано выступал за "Спартак" с 2009 года. На его счету 122 игры за московский клуб. В нынешнем сезоне футболист сборной Грузии провел 10 матчей за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.
22 января 2020 года кипрский клуб "Анортосис" на официальном сайте объявил о заключении контракта с Джано. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона. Его клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.
"Спартак" после 19-ти туров занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В первом матче после зимней паузы красно-белые проведут с "Динамо". Встреча состоится 29 февраля.
Джано: буду следить за "Спартаком" и переживать за него
Бывший футболист "Спартака" Джано Ананидзе рассказал, что будет следить за результатами красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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