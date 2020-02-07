Отмечается, что в услугах 29-летнего футболиста был заинтересован "Рубин", однако марокканец отказался переходить в казанский клуб. Ранее футболист отверг предложение московского "Спартака".
Тем не менее, руководство "Галатасарая" намерено продать хавбека в зимнее трансферное окно.
Беланда выступает за турецкий клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и трижды забил с пенальти. Его соглашение с турками истекает через полтора года.
Беланда отказался переходить в "Рубин"
Как сообщает Sporx, полузащитник "Галатасарая" Юнес Беланда мог продолжить карьеру в России.
Фото: hamerler.com
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