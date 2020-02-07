В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 14 матчей и забил один гол. Его контракт с московским клубом истекает летом 2022 года. По данным Transfermarket, трансферная стоимость Морозова составляет 1,8 млн евро.
"Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 19 матчах. "Крылья Советов" находятся на 15-м место, имея 18 очков в активе.
Защитник "Динамо" Морозов может стать игроком "Крыльев Советов"
Защитник "Динамо" Григорий Морозов может продолжить карьеру в "Крыльях Советов". Об этом сообщает "Чемпионат".
Фото: © Getty Images
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