Главный тренер "Партизана" Саво Милошевич и полузащитник команды Бибрас Натхо получили красные карточки в матче Кубка Париматч Премьер против московского "Спартака".
Саво Милошевич оказался недоволен незафиксированным фолом на нападающем "Партизана" Садике, выбежал на поле и бросил бутылку с водой, за что и был удален. Следом отправился и полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо, сказавший что-то нелицеприятное в адрес главного арбитра матча.
Милошевич призвал команду вслед за собой уйти с поля в знак протеста, но матч продолжился. После первого тайма "Партизан" выигрывает у московского "Спартака" со счетом 2:1.
Милошевич и Натхо удалены в матче против "Спартака"
Главный тренер "Партизана" Саво Милошевич и полузащитник команды Бибрас Натхо получили красные карточки в матче Кубка Париматч Премьер против московского "Спартака".
Фото: скриншот трансляции на "Матч ТВ"
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