"Не связываем победу в Кубке ни с чем. Это всего лишь тренировочный сбор. Все супер, кроме судейства.
Нравится ли идея турнира? Мне нравится. Я не раз отмечал это, хорошие команды, отличные спарринги, поля, организация. Если будет шесть команд в следующем году, то будет интереснее. Приятно было увидеть "Партизан", российские команды немного приедаются. Вон с "Ростовом" мы уже сколько сыграли", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
"Спартак" после сегодняшней победы над "Партизаном" (3:2 гарантировал себе титул, набрав семь очков. Завтра в заключительном матче на турнире в Катаре сыграют "Локомотив" и "Ростов".
Отметим, что в прошлой сезоне "Спартак" также одержал победу на Кубок Париматч Премьер. Тогда команду возглавлял Олег Кононов, а капитаном команды был Денис Глушаков. Сегодня титул над головой поднял Джикия.
Красно-белые ушли на зимнюю паузу, находясь на десятом месте в турнирной таблице. В активе команды Доменико Тедеско 22 очка в 19 матчах.
В первом матче после возобновления чемпионата "Спартак" сыграет с "Динамо". Встреча состоится 29 февраля.
Джикия: не связываем победу в Кубке ни с чем. Это всего лишь тренировочный сбор
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу в товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»