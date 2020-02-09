У "Локомотива" в следующем сезоне будет новый технический спонсор

По информации Sport24, "железнодорожники" вернутся к сотрудничеству с немецкой компанией Adidas.
Фото: AFP
В настоящее время производителем формы для московской команды является компания Under Armour. Ранее появлялась информация о закрытии в стране всех магазинов американского бренда.

Adidas уже производил экипировку для "Локомотива": в 1989, 1993, 2005-2010 и 2014-2018 годах. Так что "Локомотив" будет для них уже знакомым клиентом. В РПЛ текущего сезона Adidas представлен пятью командами: "Ростов", "Ахмат", "Оренбург", "Урал" и "Арсенал".

Перед возобновлением российской Премьер-лиги "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка. От лидирующего "Зенита" "железнодорожники" отстают на 11 очков.


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Теги: Локомотив
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