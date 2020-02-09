- Шюррле выдал пару приличных матчей. Было видно, что в целом это футболист высокого уровня. Но последние два года до "Спартака" у него мало что получалось.
Начал то он в России хорошо, потом заболел, как это часто бывает... Нужно дождаться весны. Не исключаю, что немец здорово подготовится на сборах и еще "выстрелит", - заявил экс-футболист.
51-летний Мостовой в годы карьеры выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Сейчас выступает на телевидении в роли эксперта.
29-летний Шюррле ранее выступал за "Майнц", "Байер", "Челси", "Вольфсбург" и "Фулхэм". "Боруссия" выкупила трансфер полузащитника у "волков" летом 2016 года за 30 млн евро. "Спартак" арендовал немца на год за один млн евро.
В текущем сезоне Шюррле сыграл в 13 матчах Премьер-лиги, забил гол и отдал две голевые передачи.
Мостовой: не исключаю, что Шюррле ещё "выстрелит"
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью "СЭ" рассказал об игре в составе "красно-белых" немца Андре Шюррле. Напомним, 29-летний футболист арендован у дортмундской "Боруссии".
Источник: ФК "Спартак"
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