Мостовой: не исключаю, что Шюррле ещё "выстрелит"

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью "СЭ" рассказал об игре в составе "красно-белых" немца Андре Шюррле. Напомним, 29-летний футболист арендован у дортмундской "Боруссии".
Источник: ФК "Спартак"
- Шюррле выдал пару приличных матчей. Было видно, что в целом это футболист высокого уровня. Но последние два года до "Спартака" у него мало что получалось.

Начал то он в России хорошо, потом заболел, как это часто бывает... Нужно дождаться весны. Не исключаю, что немец здорово подготовится на сборах и еще "выстрелит", - заявил экс-футболист.

51-летний Мостовой в годы карьеры выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Сейчас выступает на телевидении в роли эксперта.

29-летний Шюррле ранее выступал за "Майнц", "Байер", "Челси", "Вольфсбург" и "Фулхэм". "Боруссия" выкупила трансфер полузащитника у "волков" летом 2016 года за 30 млн евро. "Спартак" арендовал немца на год за один млн евро.

В текущем сезоне Шюррле сыграл в 13 матчах Премьер-лиги, забил гол и отдал две голевые передачи.


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Теги: Мостовой Спартак Шюррле Боруссия
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