«Дорогие болельщики ЦСКА, как у вас дела? Надеюсь, у вас всё хорошо! Я хочу поблагодарить вас за потрясающий год, который мы провели вместе. Это был отличный год, мы выиграли Кубок России, закончили сезон очень хорошо. Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в Москве, в России. Для меня это был отличный год. Сейчас наши пути расходятся. Я хочу поблагодарить вас, сказать спасибо за всё!
Уверен, что скоро мы увидимся снова, я вернусь сюда. Желаю своим одноклубникам всего наилучшего. Фанатам я желаю продолжать поддерживать команду так, как вы это делаете всегда. Спасибо клубу за всё, что сделал для меня. Это был потрясающий год, я благодарен за всё. Желаю всего наилучшего, увидимся очень скоро на стадионе. До встречи», - сказал Пьянич в видеоролике, который опубликовал ЦСКА в телеграм-канале.
Сегодня, 25 июня, армейцы объявили об уходе Пьянича и Рифата Жемалетдинова.
В минувшем сезоне боснийский полузащитник принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.
Ранее Пьянич играл за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и за «Аль-Шарджа».
Вместе с ЦСКА 35-летний полузащитник выиграл Кубок России, а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны.
Пьянич - болельщикам ЦСКА: уверен, что скоро мы увидимся снова
Полузащитник Миралем Пьянич обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА