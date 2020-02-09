- Приятно было увидеть "Партизан". Мы с ними не играли еще, а российские команды приедаются… С "Ростовом" сыграли уже сколько раз. Будут команды из других стран — почему бы и нет, это для всех будет хорошо, - цитирует Джикию "Матч ТВ".
Касаемо условий на турнире, Джикия заявил, что в Катаре хорошие поля и условия и он рад, что "Спартак" зовут играть.
В текущем сезоне Джикия в 17 матчах РПЛ забил гол, заработал четыре желтые и одну красную карточки.
"Спартак" после 19 туров идёт 10-м в турнирной таблице с 22 очками. 29 февраля москвичи возобновят сезон гостевой игрой с "Динамо".
Джикия: приятно было увидеть "Партизан". Российские клубы приедаются
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что ему понравилась игра против сербского "Партизана" (3:2) на Кубке Париматч Премьер. Эти три очка помогли "красно-белым" выиграть этот трофей во второй раз подряд.
Источник: ФК "Спартак"
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