Лесовой, заигранный за Украину U-17 рассказал, почему сейчас играет в молодежке России

Полузащитник "Зенита" Даниил Лесовой, арендованный тульским "Арсеналом" до конца сезона, рассказал, почему поменял юношескую сборную Украины на сборную России
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
- Я был заигран за юношеские сборные Украины, а меня хотели заявить не как легионера. Эти бюрократические моменты затянулись. На просмотр приехал в мае, а первый матч сыграл только в ноябре. При этом над выбором сборной особенно долго не думал. Когда принимал гражданство, мне сказали, что обратного пути уже нет, - цитирует Лесового "СЭ".

22-летний Лесовой родился в Москве, но взросление игрока происходило в Киеве, куда он переехал с родителями в детстве. С 2011 по 2015 год выступал за молодежную команду киевского "Динамо", где был заигран за сборную Украины U-17. В 2015 году перешёл в "Зенит" и принял российское гражданство. После этого был заигран в сборной России U-20 и U-21.

Лесовой перешёл на правах двухгодичной аренды из "Зенита" в "Арсенал" летом 2018 года. За туляков в нынешнем сезоне россиянин провёл 17 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал две голевые передачи.


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Теги: Арсенал Зенит Лесовой сборная России U21 Сборная Украины
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