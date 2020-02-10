Напомним, участие в турнире помимо "Спартака" приняли "Ростов", "Локомотив" и "Партизан". Красно-белые одержали в нем победу, набрав 7 очков. В решающем матче команда Доменико Тедеско со счетом 3:2 обыграла "Партизан". Понсе забил третий гол в этой встрече, реализовав пенальти.
"Главное не турнир, а работа, которую мы сейчас делаем перед сезоном. А мы все-таки "Спартак", великий клуб в России, мы обязаны побеждать в каждом матче, даже контрольном. Приятно это делать с такими сильными соперниками, который у нас здесь были. И этот турнир еще раз показывает, насколько у нас квалифицированные игроки и сильный тренер", - цитирует Понсе "КП".
"Спартак" ушел на зимнюю паузу, находясь на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после возобновления РПЛ красно-белые сыграют с "Динамо".
Понсе: мы все-таки "Спартак", великий клуб в России, и обязаны побеждать в каждом матче
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе рассказал о своем отношении к товарищескому турниру Кубок Париматч Премьер, который прошел в Катаре.
Фото: ТАСС
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