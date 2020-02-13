"То, что я хотел увидеть от "Спартака", я не увидел. Не увидел, потому что "Спартак" был закрыт, тренировки невозможно было посмотреть. Команда еще до конца не поняла, что он хочет на самом деле. Потому что когда ты постоянно кричишь команде и подсказываешь, это значит, что команда сама до конца не может собой управлять. Управляет ей тренер. То есть это говорит о том, что еще не все сделано, что хотел Тедеско", — сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч ТВ".
В настоящее время московский "Спартак" находится на учебно-тренировочном сборе в Сочи, где команда проведет всего один товарищеский матч с "Араратом-Армения". Сбор проходит в закрытом формате от прессы.
На предыдущем сборе в Катаре "Спартак" принимал участие в Кубке Париматч Премьер, где занял первое место в таблице и завоевал трофей.
"Спартак" после 19-ти туров занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В матче 20-го тура РПЛ, 29 февраля, "Спартак" сыграет с "Динамо".
Тихонов: Тедеско еще не подготовил команду
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что, по его мнению, главный тренер Доменико Тедеско еще не подготовил команду к возобновлению РПЛ.
Фото: Матч ТВ
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