Президент РФС рассказал о новом формате Кубка России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал новый формат розыгруша Кубка России.
Фото: РФС
"Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведен групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того, клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут свое участие в Кубке с 1/8 финала. 1/8 финала будет сыграна в марте.

Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ очень хорошо для команд из ПФЛ. Плюс, клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках, проводят мало матчей в течение сезона. С введением реформы кубка, у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперед", — цитирует Дюкова Sport24.

Сегодня стало известно, что Исполком РФС одобрил реформу розыгрыша Кубка России. Клубы РПЛ на недавнем голосовании большинством также поддержали изменение турнира.

На стадии четвертьфинала Кубка России нынешнего сезона встретятся: "Спартак" — ЦСКА; "Ахмат" — "Зенит"; "Шинник" — "Урал"; "Химки" — "Торпедо". Первые матчи пройдут уже четвертого марта.




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Теги: Кубок России Дюков
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