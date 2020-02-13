- О достижении договоренности между Кокориным и "Сочи" ФК "Зенит" узнал из прессы. Официальных документов ни от клуба, ни от футболиста пока не поступало, - цитирует Макаренко РИА Новости.
Напомним, ранее агент 28-летнего футболиста сообщил, что футболист перейдёт в "Сочи" на правах аренды до конца сезона. До этого Кокорин отказывался переходить в сочинский клуб.
"Зенит" узнал о договоренности Кокорина и "Сочи" из прессы
"Зенит" узнал о договоренности об уходе своего нападающего Александра Кокорина в "Сочи" из прессы, сообщает пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.
Источник: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!