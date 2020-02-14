Как сообщает официальный сайт "красно-белых" новый контракт Маркитесова, воспитанника клуба, рассчитан до июня 2023 года.
В сезоне 2019/2020 на счету Маркитесова 23 матча за "Спартак-2" в ФНЛ и два забитых мяча.
Маркитесов зимой был на сборах с основным составом "Спартака" и принял участие в трех матчах Кубка Париматч Премьер.
"Спартак" продлил контракт с 18-летним полузащитником
Полузащитник Дмитрий Маркитесов поставил подпись под новым контрактом с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
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