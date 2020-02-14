23-летний защитник арендован до конца сезона с правом последующего выкупа.
В первой части сезона 2019/2020 Богосавац выступал за "Чукарички". В составе сербской команды игрок провел 17 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Богосавац провел один матч за сборную Сербии.
Перед весенней частью РПЛ "Ахмат" занимает 12-е место в таблице, имея в своем активе 19 очков. Первый официальный матч команды пройдет 29 февраля. Грозненцы на своем поле примут "Ростов".
Защитник сборной Сербии перешел в "Ахмат"
Официальный Twitter-аккаунт грозненского "Ахмата" сообщил о заключении соглашения с сербским защитником Мирославом Богосавацем.
Фото: Getty Images
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