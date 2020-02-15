"Может быть, у него не сложились отношения с Семиным. Это вполне реально. Если такие разговоры возникают, значит, они имеют под собой почву. Возможно, не был найден контакт с тренером. Человеческие взаимоотношения очень важны. Вероятно, они не сложились. За полтора года в "Локомотиве" Смолов не стал лидером команды", - цитирует Арустамяна RT.
Напомним, Смолов в конце января перешел из "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды. У испанского клуба также есть право выкупа футболиста по окончании сезона. Смолов уже провел за клуб из Виго два матча, не отметившись результативными действиями.
Сегодня стало известно, что нападающий попал в заявку "Сельты" на завтрашний матч против мадридского "Реала".
"Сельта" после 23 туров занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.
Арустамян предположил, что стало причиной ухода Смолова из "Локомотива"
Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян не исключает, что Федор Смолов решил покинуть "Локомотив" из-за разногласий с главным тренером команды Юрием Семиным.
Фото: ФК "Сельта"
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