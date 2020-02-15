"Крылья Советов" обыграли "Чертаново" на Кубке ФНЛ

В первом туре Кубка ФНЛ самарские "Крылья" встречались с подмосковным "Чертаново".

twitter.com/FCChertanovo

Самарцы победили благодаря автоголу защитника "Чертаново" Михайлова уже на четвертой минуте матча. Матч прошел в кипрском Пафосе на стадионе "Ероскипу".

Кубок ФНЛ



1 тур



"Чертаново" — "Крылья Советов" 0:1



Голы: Михайлов, 4 (аг)



"Чертаново": Ломаев, Витюгов, Герчиков, Камышев, Канищев, Кондаков, Михайлов, Прудников, Пруцев, Рудковский, Солдатенков;



"Крылья Советов": Конюхов, Войченко, Погодин, Шестернев, Горбунов, Соколов, Трубин, Босов, Молчанов, Нестеров, Сапов.