Самарцы победили благодаря автоголу защитника "Чертаново" Михайлова уже на четвертой минуте матча. Матч прошел в кипрском Пафосе на стадионе "Ероскипу".
Кубок ФНЛ
1 тур
"Чертаново" — "Крылья Советов" 0:1
Голы: Михайлов, 4 (аг)
"Чертаново": Ломаев, Витюгов, Герчиков, Камышев, Канищев, Кондаков, Михайлов, Прудников, Пруцев, Рудковский, Солдатенков;
"Крылья Советов": Конюхов, Войченко, Погодин, Шестернев, Горбунов, Соколов, Трубин, Босов, Молчанов, Нестеров, Сапов.
"Крылья Советов" обыграли "Чертаново" на Кубке ФНЛ
В первом туре Кубка ФНЛ самарские "Крылья" встречались с подмосковным "Чертаново".
twitter.com/FCChertanovo
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