Девушка сфотографировалась с Александром Кокориным и нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном в Турции, где сейчас находятся "Сочи" и "Зенит" на тренировочных сборах.
Несколько дней назад владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ на правах аренды в "Сочи". Эти слова подтвердил агент и отчим игрока Кирилл Логинов.
Вчера футболист находился на контрольном матче между "Сочи" и "Ахматом" в Турции. Игрок наблюдал за происходящим на поле вместе с полузащитником грозненского клуба Денисом Глушаковым. Фото игроков появилось в twittere "Ахмата", но почти сразу же было удалено.
Сегодня представители "Зенита" сообщили, что никакой договоренности по аренде нападающего между клубами нет.
Кокорина снова запечатлели в форме "Сочи" (фото)
В Instagrame появилось еще одно фото Александра Кокорина в экипировке "Сочи".
Фото: instagram.com/linka__finka/
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