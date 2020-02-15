Бизнес Online сообщил, какие условия по новому контракту поставил перед "Зенитом" Кокорин

По информации "БИЗНЕС Online", Кокорин хотел получить контракт до 2024-го года с зарплатой в 4 миллиона евро в год. В "Зените" были не согласны с этими условиями и предлагали 28-летнему нападающему соглашение сроком на 2,5 года с зарплатой около 2,5 миллиона евро. Нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун получают в питерском клубе 3,5 и 3 миллиона евро, соответственно.
Ранее появилась информация о том, что зарплата Кокорина в "Зените" после его возвращения из тюрьмы была приравнена к МРОТ и составляла чуть больше 17 тысяч рублей.
Несколько дней назад владелец "Сочи" Борис Ротенберг объявил о том, что вторую половину сезона Кокорин проведет в аренде в "Сочи". Слова Ротенберга подтвердил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов. Сообщалось, что зарплата Кокорина в "Сочи" составит порядка 2-х миллионов рублей в месяц.
Футболист был замечен в Турции на тренировочном матче "Сочи", но официального подтверждения ни от одной из сторон не поступало. Более того, представители "Зенита" отрицают информацию о договоренности с "Сочи" по аренде игрока.
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Фото: ТАСС
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