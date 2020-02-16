Рабинер - о Кокорине: после зарплаты в 5,5 млн евро у него кукуха окончательно поехала

Спортивный журналист Игорь Рабинер в своём telegram-канале прокомментировал информацию по поводу суммы нового контракта нападающего Александра Кокорина с "Зенитом". Сообщалось, что футболист запросил у команды зарплату 4 млн евро в год, когда как клуб готов платить 2,5 млн в год.
Источник: ФК "Зенит"
Прежде всего Рабинер считает, что даже 2,5 млн евро для Кокорина в нынешнем состоянии - перебор, вспоминания его репутацию, игровую форму на данный момент и травматичность. Также журналист добавил, что зарплата Кокорина в 4 млн евро прежде - тоже перебор, потому что талант Кокорина, которым восхищались все, так ни во что и не превратился. Рабинер рассказал, когда по его мнению жизнь Кокорина окончательно перевернулась.

- И мне кажется, что именно тогда, когда одним летом 2013 года Кокорин сначала перешёл на мегазарплату в "Анжи" (5,5 млн евро в год), а вскоре тот развалился, и Александр на те же деньги вернулся в "Динамо", - у него кукуха окончательно и поехала. Дальнейший трансфер в "Зенит" за полгода до вылета "Динамо" в ФНЛ эту ситуацию только усугубил. Все вокруг - "Анжи", "Динамо", российская экономика - могло разваливаться, а Саше, особых усилий к тому не прилагавшему, сильно хуже не становилось - 4 миллиона после 5,5, конечно, уменьшение (события в стране как-то все-таки срикошетили), но в нищету Александра никак не погрузившее. И хотя с тех пор произошли некоторые события, которые по идее должны были вернуть парня с небес на землю, этого не произошло, - написал журналист.

Рабинер закончил мысль негативом в адрес РПЛ, которые не видят в лиге фарм-клуба "Зенита" ["Cочи"].

Напомним, 28-летний Кокорин в январе отказался переходить в "Сочи" на правах аренды. После этого он был отправлен в "Зенит-2", а в феврале агент и представители "Сочи" подтвердили информацию, что игрок будет арендован сочинской командой. Кокорина даже успели сфотографировать в форме "Сочи".


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Теги: Зенит Динамо Анжи Кокорин Рабинер
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