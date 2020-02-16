- Сначала Лодыгин должен пройти медосмотр. Уже пошло очень много разговоров, но перед поездкой на сборы он же еще должен пройти медосмотр. Когда нам скажут, что он здоров, тогда мы и будем думать. Медосмотр сейчас — самое главное, после него уже будем думать, подписать его сразу или дождаться итогов сборов, - цитирует Аджоева Sport24.
Напомним, 29-летний вратарь в январе расторг контракт с турецким "Газиантепом" после полугодичного выступления. С 2013 по 2019 год он защищал цвета "Зенита". Имеет на своём счету 21 матч за сборную России.
Тульский "Арсенал" после 19 туров идёт на 6-м месте с 25 очками. 1 марта команда возобновит сезон гостевым матчем с "Сочи".
Аджоев - о Лодыгине: когда нам скажут, что он здоров, тогда мы и будем думать
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о возможном трансфере в клуб вратаря Юрия Лодыгина.
Источник: ФК "Зенит"
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