Аджоев - о Лодыгине: когда нам скажут, что он здоров, тогда мы и будем думать

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о возможном трансфере в клуб вратаря Юрия Лодыгина.
Источник: ФК "Зенит"
- Сначала Лодыгин должен пройти медосмотр. Уже пошло очень много разговоров, но перед поездкой на сборы он же еще должен пройти медосмотр. Когда нам скажут, что он здоров, тогда мы и будем думать. Медосмотр сейчас — самое главное, после него уже будем думать, подписать его сразу или дождаться итогов сборов, - цитирует Аджоева Sport24.

Напомним, 29-летний вратарь в январе расторг контракт с турецким "Газиантепом" после полугодичного выступления. С 2013 по 2019 год он защищал цвета "Зенита". Имеет на своём счету 21 матч за сборную России.

Тульский "Арсенал" после 19 туров идёт на 6-м месте с 25 очками. 1 марта команда возобновит сезон гостевым матчем с "Сочи".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Арсенал Тула Зенит Аджоев Лодыгин Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ротенберг - о Кокорине: все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам 1
"Тамбов" арендовал базу "Спартака" до конца сезона 2
Аджоев - о Лодыгине: когда нам скажут, что он здоров, тогда мы и будем думать 1
Рабинер - о Кокорине: после зарплаты в 5,5 млн евро у него кукуха окончательно поехала 5
Лодыгин проходит медосмотр для тульского "Арсенала" 1
Агент Кокорина: мы не ведем переговоры с "Зенитом" 5
Marca назвала Смолова "плохим воспоминанием для Рамоса"
Названы судьи на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Семак: государство должно уйти из нашего футбола, тогда и узнаем, сколько он стоит 37
Названы соперники "Зенита" на последнем зимнем сборе
Аршавин провел тренировку с "Зенитом-2"
На стадионе "Уфы" начали тестировать VAR
Кафу назвал Александер-Арнольда претендентом на Золотой мяч
Шоу: "Арсенал" критикуют не так часто, как "МЮ"
"Манчестер Сити" могут лишить титула АПЛ-2014 3
Стерлинг может перебраться в мадридский "Реал"
Болельщики эквадорской "Барселоны" погибли в ДТП
Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Воспитанник "Спартака" перешел в "Ротор"
Бизнес Online сообщил, какие условия по новому контракту поставил перед "Зенитом" Кокорин 27
"Лацио" сделал предложение по трансферу Жиру
Тухель прокомментировал счет 4:4 в матче с "Амьеном"
Мане: сделаем все, чтобы выиграть АПЛ
Игнатьев: если Тедеско уйдет, это не будет потерей для "Спартака", он пока ничем себя не проявил 5
"Реал" и "Барселона" поборются за Торреса
Названы потенциальные кандидаты на пост главного тренера "Ман Сити"
Безголевая серия Месси в Примере стала рекордной за шесть лет 1
Хакеры взломали аккаунт "Барселоны" в соцсетях и объявили о возвращении Неймара
Зидан рассказал, что думает об отстранении "Сити" от еврокубков
Лапочкин назвал нелюбимых игроков в чемпионате 1
Все новости