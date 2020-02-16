Единственный забитый мяч в игре на счету Эрлинга Кнудтсона. Отметим, что это был второй матч "Краснодара" за день. В первом "быки" встречались с самарскими "Крыльями" и одержали победу со счетом 1:0.
Товарищеский матч
"Мольде" — "Краснодар" 1:0
Гол: Кнудтсон, 51
"Мольде": Хестад, Кранинкс, Педерсен, Эллингсен, Бьёрнбак, Кнудтсон, Эушнес (Хуссейн, 73), Хёуген, Кристенсен (Эйкрим, 81), Росет, Болли (Свенсен, 46)
"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Сорокин, Мартынович (Бочко, 41), Петров, Вильена, Олссон, Газинский, Фернандеш (Сергеев, 46), Сулейманов (Мацукатов, 77), Берг
Предупреждения: Газинский, 28, Эллингсен, 72, Кристенсен, 75, Вильена, 89
"Краснодар" уступил в товарищеском матче бывшей команде Сульшера и Холанда
"Краснодар" проиграл норвежскому "Мольде" в товарищеском матче на сборе в Испании.
Фото: twitter.com/FCKrasnodar
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