"Краснодар" уступил в товарищеском матче бывшей команде Сульшера и Холанда

"Краснодар" проиграл норвежскому "Мольде" в товарищеском матче на сборе в Испании.
Фото: twitter.com/FCKrasnodar
Единственный забитый мяч в игре на счету Эрлинга Кнудтсона. Отметим, что это был второй матч "Краснодара" за день. В первом "быки" встречались с самарскими "Крыльями" и одержали победу со счетом 1:0.

Товарищеский матч

"Мольде" — "Краснодар" 1:0

Гол: Кнудтсон, 51

"Мольде": Хестад, Кранинкс, Педерсен, Эллингсен, Бьёрнбак, Кнудтсон, Эушнес (Хуссейн, 73), Хёуген, Кристенсен (Эйкрим, 81), Росет, Болли (Свенсен, 46)

"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Сорокин, Мартынович (Бочко, 41), Петров, Вильена, Олссон, Газинский, Фернандеш (Сергеев, 46), Сулейманов (Мацукатов, 77), Берг

Предупреждения: Газинский, 28, Эллингсен, 72, Кристенсен, 75, Вильена, 89


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Теги: Краснодар Товарищеские матчи
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