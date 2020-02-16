"Краснодар" уступил в товарищеском матче бывшей команде Сульшера и Холанда

Фото: twitter.com/FCKrasnodar

Единственный забитый мяч в игре на счету Эрлинга Кнудтсона. Отметим, что это был второй матч "Краснодара" за день. В первом "быки" встречались с самарскими "Крыльями" и одержали победу со счетом 1:0.Товарищеский матчКнудтсон, 51Хестад, Кранинкс, Педерсен, Эллингсен, Бьёрнбак, Кнудтсон, Эушнес (Хуссейн, 73), Хёуген, Кристенсен (Эйкрим, 81), Росет, Болли (Свенсен, 46)Крицюк, Рамирес, Сорокин, Мартынович (Бочко, 41), Петров, Вильена, Олссон, Газинский, Фернандеш (Сергеев, 46), Сулейманов (Мацукатов, 77), БергГазинский, 28, Эллингсен, 72, Кристенсен, 75, Вильена, 89