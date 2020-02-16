- Я точно знаю: Газизов хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство. Руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока — легионер он или нет и, возможно, упустили момент, - цитирует специалиста "СЭ".
Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне команда идёт на 7-м месте чемпионата России после 19 туров, набрав 25 очков.
Зинченко выступал за "Уфу" в 2015 - 2016 годах, затем перейдя в английский "Манчестер Сити", с которым дважды стал чемпионом Англии.
Евсеев: Газизов хотел сделать Зинченко русское гражданство
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что генеральный директор команды Шамиль Газизов хотел сделать для украинца Александра Зинченко российское гражданство.
Источник: ФК "Уфа"
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