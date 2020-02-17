"Ну и что, что Смолов забил "Реалу"? Для этого Федора и брали, чтобы он забивал. Это что, праздник какой-то? Я не считаю, что из-за одного гола надо как-то отмечать Смолова, праздники устраивать, фейерверки. Ну, забил и забил. Так мы дойдем до маразма, что будем отмечать футболиста за голевую передачу и так далее.
У Смолова были все условия в "Локомотиве", чтобы играть, повышать свое мастерство, забивать и быть на глазах у главного тренера сборной. Но он уехал в "Сельту", дай бог, чтобы у него там все получилось", — цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Федор Смолов забил свой первый гол за "Сельту" во вчерашнем матче с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу", выйдя один на один с голкипером Тибо Куртуа после передачи Яго Аспаса.
Всего на счету Смолова три матча за "Сельту" в Ла Лиге и один забитый мяч
30-летний нападающий был арендован до конца сезона испанским клубом в минувшее трансферное окно у московского "Локомотива".
Колосков - о голе Смолова "Реалу": это что, праздник какой-то?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал гол нападающего Федора Смолова в ворота мадридского "Реала".
Фото: Getty Images
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