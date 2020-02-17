"Был финальный разговор с Гончаренко, когда он сказал, что контракт подписывать не будут. Он всё рассказал, подробно объяснил. Подробности оставлю при себе. Виктор Михайлович сказал, что летом может вернуться к моей кандидатуре, а сейчас я пока не подошёл", - цитирует футболиста "Чемпионат".
20-летний футболист находился в армейском клубе на просмотре. В ФНЛ он провел 30 матчей и забил шесть голов.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.
Колесниченко прокомментировал отказ ЦСКА подписывать с ним контракт
Нападающий "Чертаново" Кирилл Колесниченко отказался называть причину, по которой ЦСКА не стал подписывать с ним контракт.
Источник: ПФК ЦСКА
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