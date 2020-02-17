"Рассчитываем и на него. Общались с Гончаренко, отзывы у Виктора Михайловича хорошие. Дай Бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы под основой. Мы встречались с Ильей, разговаривали и пришли к взаимопониманию", - цитирует Мархеля Прессбол.
20-летний нападающий является воспитанником "Витебска". В ЦСКА футболист перешел в зимнее трансферное окно из "Энергетика". Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
В активе футболиста один матч за сборную Белоруссии U-21.
Тренер сборной Белоруссии - о Шкурине: дай Бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы под основой
Наставник сборной Белоруссии Михаил Мархель надеется, что защитник Илья Шкурин сможет закрепиться в основном составе ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!