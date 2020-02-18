Подробности контракта не раскрываются.
"Кызыл-Жар" в прошлом сезоне выиграл первый дивизион, а в этом выступит в элитном дивизионе казахстанского футбола.
Иван Маркелов является воспитанником питерского "Зенита".
В сезоне РПЛ 2019/2020 31-летний полузащитник провел 5 матчей за московское "Динамо".
Бывший игрок "Динамо" перешел в "Кызыл-Жар"
Клуб-новичок казахстанской Премьер-лиги "Кызыл-Жар" заключил контракт с Иваном Маркеловым.
Фото: instagram.com/fcqyzyljar
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