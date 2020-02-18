"В Испании зарабатывает тоже неплохие деньги". Стали известны подробности перехода Смолова в "Сельту"

Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко, который занимался сделкой по переходу нападающего Федора Смолова в "Сельту", рассказал о подробностях трансфера.

Фото: ФК "Сельта"