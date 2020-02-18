"Федор находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро. "Локомотив" тоже прилично сэкономил. Федя сразу согласился на этот вариант и на условия, которые предлагала "Сельта". Мы, конечно, предварительно с ними прилично поработали. В Испании он будет зарабатывать меньше, чем здесь. Но тоже неплохие деньги. Федор на сборе занимался в фитнес-зале и как раз смотрел обзор испанской Ла Лиги. Позвонил мне: "Нравится мне этот чемпионат! Все-таки давай попробуем". У нас имелось понимание, какие команды в примере ищут форварда. Плюс он был знаком с главным тренером.
Семин на этот раз сразу же согласился. Про это, наверное, никто не знает, но тренер первым дал добро", - цитирует Ткаченко "Спорт-Экспресс".
Напомним, Смолов перешел в "Сельту" в конце января из "Локомотива" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно "Сельта" может выкупить Смолова за 6 миллионов евро.
Нападающий провел за клуб из Виго три матча (два - в стартовом составе) и забил один гол - в ворота мадридского "Реала" в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Тогда Смолов отличился на 7-й минуте, уверенно переиграв вратаря "сливочных" Тибо Куртуа после точной передачи партнера Яго Аспаса.
"Сельта" имеет в своем активе после 24 туров 21 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда находится в двух очках от зоны вылета.
"В Испании зарабатывает тоже неплохие деньги". Стали известны подробности перехода Смолова в "Сельту"
Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко, который занимался сделкой по переходу нападающего Федора Смолова в "Сельту", рассказал о подробностях трансфера.
Фото: ФК "Сельта"
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