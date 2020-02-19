- "Тинькофф Банк" мог выделить и большие средства в данном случае, но зачем ему это? Предполагаю, все было основано на личных договоренностях президента РФС с президентом банка. Это больше не факт спонсорской поддержки, а жест доброй воли по-дружески. Мол, дай деньги на РПЛ, ну возьмите, вот 300 могу дать, - цитирует Лебедева Sport24.
Также депутат считает, что этот контракт нельзя называть спонсорским, так как несколько лет назад глава банка Олег Тиньков крайне негативно высказывался о российском футболе, поэтому ждать спонсорский контракт от человека, который терпеть не может футбол - стран.
Сын Жириновского - о спонсорстве РПЛ: это больше не факт спонсорской поддержки, а жест доброй воли по-дружески
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал спонсорский контракт "Тинькофф Банка" и РПЛ.
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