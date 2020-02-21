"Волгарь" арендовал полузащитника "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Камиль Закиров продолжит карьеру в астраханском "Волгаре", сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт".

Фото: ФК "Рубин"

"Волгарь" арендовал 21-летнего полузащитника до конца нынешнего сезона.



Камиль Закиров присоединился к "Рубину" летом прошлого года на правах свободного агента.



В РПЛ 2019/2020 Закиров трижды выходил на поле в составе "Рубина" и не отметился голевыми действиями.



"Волгарь" занимает первое место в зоне Юг ПФЛ.