"Волгарь" арендовал 21-летнего полузащитника до конца нынешнего сезона.
Камиль Закиров присоединился к "Рубину" летом прошлого года на правах свободного агента.
В РПЛ 2019/2020 Закиров трижды выходил на поле в составе "Рубина" и не отметился голевыми действиями.
"Волгарь" занимает первое место в зоне Юг ПФЛ.
"Волгарь" арендовал полузащитника "Рубина"
Полузащитник "Рубина" Камиль Закиров продолжит карьеру в астраханском "Волгаре", сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт".
Фото: ФК "Рубин"
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